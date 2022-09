Een straffe bekentenis van Jelle Cleymans en Voldemort als echtgenoot: Dit was ‘De allerslimste mens’

Een stevig gevulde aflevering van ‘De allerslimste mens’, waarbij we niet enkel uit de antwoorden van de kandidaten bijleerden. Jelle Cleymans doet een straffe bekentenis, Erik Van Looy introduceert zijn collega Hans Ziegl die in Duitsland de quiz presenteert, en Astrid Coppens was ooit met Voldemort getrouwd.