“Regenval blijft duren, sommige plekken krijgen tot wel 50 liter per vierkante meter”

Vandaag kan er tijdens het eerste deel van de dag regionaal veel neerslag vallen, opgelet tijdens de ochtendspits dus. Tegen 17 uur kan de neerslagsom over de voorbije 24 uur regionaal tussen 30 en 40 liter per vierkante bedragen. Mogelijk loopt dat in sommige gebieden zelfs op tot meer dan 50 liter per vierkante meter.