Turkije: “Zes migranten, van wie twee baby’s, gestorven op zee nadat Griekenland hen terugdreef”

Turkije zegt dinsdagochtend ook 73 mensen die Europa wilden bereiken, te hebben gered voor de kust van de provincie Mugla, in het zuidwesten van het land.

De inzittenden zouden zaterdag vertrokken zijn uit de haven van Tripoli, in Libanon, in de hoop Italië te kunnen bereiken. Ze zouden de Griekse autoriteiten hebben gecontacteerd, nadat ze ter hoogte van het Griekse eiland Rhodos zonder brandstof waren gevallen, zo zegt de Turkse kustwacht op basis van getuigenissen.

“Ze hebben ons gezegd dat ze, nadat ze aan boord waren genomen van een boot van de Griekse kustwacht, van hun waardevolle bezittingen werden ontdaan en aan boord van vier boten werden achtergelaten ter hoogte van de Turkse territoriale wateren”, klinkt het aan Turkse zijde.

De relatie tussen Griekenland en Turkije is zeer gespannen. Beide landen beschuldigen er elkaar regelmatig van de rechten van migranten te schenden.

Griekenland erkende zondag dat het sinds begin dit jaar meer dan 150.000 mensen zonder papieren heeft tegengehouden aan zijn grenzen, zowel op het land als op het water. Tijdens de maand augustus alleen waren het er 25.000.

Het land is vaak het eerste land in de Europese Unie die mensen kiezen die Afrika en het Midden-Oosten ontvluchten op zoek naar een beter leven. Vaak gaan ze via Turkije, over land of via de Egeïsche Zee. Dat is het deel van de Middellandse Zee dat tussen Griekenland en Turkije ligt.

Ook ngo’s zeiden al meermaals dat Griekenland migranten terugduwt richting Turkije, maar het land ontkent die beschuldigingen.