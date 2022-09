Minister van Justitie Van Quickenborne wil cashbetalingen van bekeuringen helemaal afschaffen

Zondag raakte bekend dat een commissaris van de federale wegpolitie in Oost-Vlaanderen ervan verdacht wordt boetes die cash werden geïnd, in eigen zak te hebben gestoken. Het geld kwam voornamelijk van boetes die buitenlandse vrachtwagenchauffeurs moeten betalen als bijvoorbeeld hun vrachtwagen overladen is. Het zou om een bedrag van 30.000 euro gaan.

Minister Van Quickenborne wil nu ook de mogelijkheid voor buitenlandse overtreders om een boete cash te betalen, afschaffen, reageert hij dinsdagavond. Ze kunnen die betaling nu ook al met een bankkaart doen, maar betalen moeten ze sowieso. Anders mogen ze niet verder rijden.

“We zien dat het nog maar gaat over 10.000 cashbetalingen op een totaal van meer dan 400.000 betalingen ter plaatse door buitenlandse chauffeurs. Dat is nog geen 3 procent”, zegt Van Quickenborne. “Men kan zich wel voorstellen dat die cashbetalingen fraudegevoelig zijn. Het is ook niet meer van deze tijd. Tegenwoordig heeft iedereen altijd een betaalkaart op zak.” Agenten zullen steeds een betaalterminal bij zich hebben om de boetes te innen.

Voor Belgische overtreders is het al sinds 2014 niet meer mogelijk om bij een bekeuring op heterdaad cash te betalen. Dat kan wel met de bankkaart of via een overschrijving die digitaal of met de post wordt opgestuurd.