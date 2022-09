Huiszoeking bij topman supermarktketen Jumbo

Politie en fiscus in Nederland hebben de woning van Frits van Eerd doorzocht, de topman van supermarktketen Jumbo, in ons land goed voor 24 winkels waarvan zes in Limburg. Van Eerd, een gekende auto- en motorcross-fanaat, wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het witwassen van geld.

Frits van Eerd is over de grens een bekende Nederlander. Supermarktketen Jumbo – waar hij de grote baas van is – zit die andere keten Albert Heijn al een hele tijd op de hielen met nog lagere prijzen. Jumbo wil trouwens ook België veroveren en heeft in ons land al 24 winkels.

Van Eerd heeft op dit moment echter andere kopzorgen dan de supermarktoorlog winnen. De politie en de Nederlandse Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) – zeg maar onze Bijzondere Belastinginspectie (BBI) –vielen dinsdagochtend binnen in zijn imposante villa in Heeswijk-Dinther, op een halfuurtje rijden van Eindhoven.

Volgens justitie in Nederland houdt de inval verband met een grootschalig onderzoek naar witwaspraktijken en btw-fraude. Negen mensen zijn daarbij van hun vrijheid beroofd. Het bleef dinsdag onduidelijk of ook supermarktbaas Van Eerd in de cel zit. De man was heel de dag niet bereikbaar voor commentaar.

Schimmige deals

Volgens Nederlandse media draait het witwasonderzoek om schimmige verkoopdeals van peperdure sportwagens en dubieuze sponsorcontracten in onder meer het motorcrossmilieu. Dat werd dinsdagavond bevestigd in een mededeling van het Nederlandse Openbaar Ministerie. Dat zegt in dit onderzoek “diverse witwasconstructies en btw-fraude te onderzoeken via onroerend goed-transacties, autohandel, onverklaarbare geldstortingen en sponsorcontracten in de motorcrosssport”.

Zo is ook de 58-jarige Theo E. van zijn vrijheid beroofd. Een man die eerder al tegen de lamp liep wegens het witwassen van geld en het aanbieden van schijnleningen. Diezelfde Theo E. – bij een vorig proces de “dealer van de onderwereld genoemd” wegens zijn connecties met belangrijke Amsterdamse criminele figuren – was in het verleden ploegleider van het Nederlandse motorcrossteam TVe Mx, dat gesponsord werd door supermarktketen Jumbo.

Van Eerd is een gekende auto- en motorcrossfanaat die meerdere keren zelf deelnam aan de Dakar-rally. Zijn bedrijf Jumbo is een belangrijke sponsor van teams en rijders. Jumbo sponsort bijvoorbeeld ook het Red Bull-team van de Nederlandse Formule 1-piloot Max Verstappen.

De supermarktketen beklemtoonde dinsdag dat het onderzoek eerder gericht is op Van Eerd zelf én niet op het bedrijf.