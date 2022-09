Peter Vanhoutte: “Dit is een uit silex gemaakte choppingtool, gebruikt om schors van takken te schrapen of knoken te bewerken.” — © Chris Nelis

GENK

Bevinden de oudste sporen van menselijk leven in Limburg zich in Genk? Voormalig volksvertegenwoordiger Peter Vanhoutte is na enkele opmerkelijke vondsten overtuigd van wel.