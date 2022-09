Geen ‘God Save The King’ in de Champions League: UEFA legt verzoek om volkslied te spelen naast zich neer

Er zal straks geen ‘God Save The King’ door de speakers bij de Britse clubs te horen zijn in de Champions League. Meerdere Britse clubs verzochten om het volkslied te mogen spelen, maar de UEFA ging daar niet op in.

Groot-Brittannië stond de voorbije week helemaal in het teken van het overlijden van Koningin Elizabeth en de opvolging door haar zoon Koning Charles. Al de wedstrijden in de Premier League en de lagere Engelse afdelingen werden dan ook uitgesteld.

In de Champions League komen de Britse teams voor het eerst terug in actie sinds het overlijden. Om hun overleden koningin en de nieuwe koning te eren, hoopten enkele Britse clubs het volkslied ‘God Save The King’ te spelen.

Een aantal van die clubs deed de afgelopen dagen dan ook een pleidooi bij de UEFA om het ‘God Save the King’-volkslied in stadions te laten spelen, maar de UEFA zou deze verzoeken naast zich hebben neergelegd. De UEFA wil daarmee ‘consistent blijven op alle Britse locaties’ en staat erop dat er geen andere volksliederen zullen worden gespeeld dan de Champions League-hymne.

Het is nog afwachten of de clubs in kwestie zich aan die regel gaan houden. Spelen ze ‘God Save The King’ toch, dan wacht er mogelijk een stevige boete.