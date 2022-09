Lanaken

De wedstrijd ‘Boom van het Jaar’ die jaarlijks afwisselend in Vlaanderen en Wallonië wordt georganiseerd zet speciale bomen met een verhaal in de bloemetjes. Dit jaar werd de achtstammige zomereik op het domein van het vroegere Kinderdorp in Rekem door een professionele jury uitgekozen tot Limburgse laureaat.