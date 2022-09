“The king of hearts”: Charles rondt met Noord-Ierland ook moeilijkste klip

De Britse koning Charles III heeft dinsdag zijn eerste bezoek gebracht aan Noord-Ierland als staatshoofd van het Verenigd Koninkrijk. Het werd een triomftocht, in wat een geschiedenis van onderdrukking en aanslagen indachtig nochtans decennialang een tere plek was voor het Britse koningshuis.

Charles en zijn echtgenote Camilla landden dinsdagmiddag in Belfast. Het was zijn veertigste trip naar Noord-Ierland, maar zijn eerste als monarch. Het was zelfs bijna tachtig jaar geleden dat de notoir rumoerige Britse provincie koninklijk bezoek kreeg. Ondanks die voorgeschiedenis stonden de Noord-Ieren – het ging weliswaar vermoedelijk om royalistische protestanten – vele rijen dik om hun nieuwe vorst te begroeten, en er werd luidkeels ‘God Save the King’ gezongen. Charles en Camilla, die het publiek langdurig gingen groeten, lieten zich de liefde van hun onderdanen welgevallen.

In zijn toespraak tijdens een bijeenkomst in Hillsborough Castle, de officiële koninklijke residentie in Noord-Ierland, sprak Charles ook zijn intentie uit om het “lichtende voorbeeld” van zijn moeder te volgen, “die tijdens haar leven belangrijke en historische omwentelingen in de provincie meemaakte” en “nooit stopte met bidden voor het beste voor de regio en het volk”.

Ierse strijd

Daarna ging het naar de St. Anne-kathedraal, waar Charles de hand schudde van de Ierse president Michael Higgins. Die ontmoeting deed dan weer denken aan de symbolisch belangrijke handdruk uit 2012 tussen koningin Elizabeth en Martin McGuinness, toenmalig vicepremier van Noord-Ierland en voormalig IRA-commandant.

Het is dan ook veelzeggend dat vertegenwoordigers van Sinn Féin – de politieke arm van het IRA, logischerwijze anti-Brits en notoir republikeins – hebben toegezegd om in deze rouwperiode de politieke strijdbijl met hun pro-Britse tegenhangers even te begraven. “De koningin toonde in het verleden hoe een klein gebaar een groot verschil kan betekenen”, aldus Sinn Féin-politicus Alex Maskey. Voormalig vicepremier Michelle O’Neill liet tegen Charles zelfs noteren dat “ze oprecht meeleefde met zijn verlies”, en dat “het leven en de nalatenschap van de Queen hier liefdevol herinnerd zullen worden”, al volgde daarop wel de belangrijke nuance “...door zij die zich hier identificeren als Brits”.

De intrede van Charles in Noord-Ierland was de laatste in een rij van reizen naar de verschillende Britse deelstaten. Dinsdagavond ging het terug naar Londen, waar ook de kist met het lichaam van koningin Elizabeth wordt verwacht.