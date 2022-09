Unicef: “Hongerdood bedreigt meer dan een half miljoen kinderen in Somalië”

In Somalië staan meer dan een half miljoen kinderen op de rand van een acute, levensbedreigende ondervoeding. Dat zegt Unicef, de kinderorganisatie van de Verenigde Naties, dinsdag. Het gaat volgens de huidige schattingen om 513.550 kinderen tussen zes maanden en vijf jaar oud. Zonder hulp lopen zij de komende weken gevaar om van de honger te sterven.

Ondervoede kinderen hebben elf maal meer kans om te overlijden aan ziektes zoals diarree of mazelen, aldus Unicef. Beide ziektes zijn dit jaar in opmars bij kinderen in het Oost-Afrikaanse land.

De VN waarschuwde vorige week al voor een dramatische en dreigende hongersnood in Somalië. Wellicht krijgen de regio’s Baidoa en Burhakaba tussen oktober en december met honger af te rekenen.

De situatie in Somalië ontwikkelt zich op een gelijkaardig dramatische manier als bij de hongersnood van 2011, stelt Etienne Peterschmitt, vertegenwoordiger van FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, in Somalië.

Het uitblijven van vier opeenvolgende regenseizoenen alsook het jarenlange geweld hebben er volgens de VN voor gezorgd dat de Somalische bevolking verstoken is gebleven van voedsel. Het land in de Hoorn van Afrika met zo’n 16 miljoen inwoners wordt op tijd en stond opgeschrikt door aanslagen. De islamistische terreurorganisatie al-Shabaab controleert grote delen van het zuiden en het centrum van Somalië.