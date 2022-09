Braziliaanse president Bolsonaro: “Ik stap uit politiek als ik de verkiezingen verlies”

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro trekt zich terug uit de politiek als hij de verkiezingen in oktober verliest. Dat heeft hij maandag gezegd. In de peilingen loopt Bolsonaro alvast achterop.

“Als het Gods wil is, zal ik doorgaan. Zo niet, dan geef ik de (presidentiële) sjerp terug en treed ik terug”, aldus Bolsonaro in een podcast voor jonge gelovigen. Een jaar geleden zei de uiterst rechtse president nog dat “alleen God” hem van de macht kon ontdoen, maar de afgelopen weken heeft de 67-jarige zijn retoriek wat afgezwakt in een poging een meer centrumgezind electoraat aan te trekken.

In de laatste opiniepeiling van Datafolha, die vrijdag werd gepubliceerd, staat hij 11 procentpunten achter op de linkse ex-president Luiz Inacio Lula da Silva (34 procent tegen 45 procent), een verschil dat geleidelijk is afgenomen nadat het eind mei nog 21 procentpunten was.

“Ik ben niet de redder van het land, ik ben niet degene die Brazilië zal redden,” zei Bolsonaro ook nog tijdens het ruim vier uur durende interview. Het staatshoofd richtte zich rechtstreeks tot de jongeren en zei dat hun beslissing bij de verkiezingen “hun toekomst zou kunnen bepalen”, alvorens kritiek te leveren op de linkse regeringen in de meeste andere Zuid-Amerikaanse landen.

Bolsonaro zei ook nog dat hij spijt heeft van een aantal vergaande uitspraken over Covid-19. Het gaat om een zeldzaam mea culpa.