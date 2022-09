Ryanair schrapt ook vluchten in Boedapest wegens nieuwe belasting

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft aangekondigd dat ze verschillende vluchten van en naar de Hongaarse hoofdstad Boedapest gaat schrappen. Reden is een nieuwe overwinstbelasting in het land, zegt topman Michael O’Leary.

Op een persconferentie in Boedapest zei O’Leary dinsdag dat acht van de 53 bestemmingen volledig worden geschrapt en dat op zeven andere routes minder vaak zal worden gevlogen.

De Hongaarse regering voerde de belasting in juli in. Onder meer energiebedrijven, banken, verzekeraars en telecombedrijven vallen onder de taks. Luchtvaartmaatschappijen moeten circa 10 euro per vertrekkende passagier betalen.

Ryanair nam die som onmiddellijk op in de ticketprijzen, ook al verbiedt de Hongaarse wetgeving dat. De Hongaarse autoriteit voor consumentenbescherming gaf de Ierse maatschappij een boete van 300 miljoen forint (750.000 euro). Ryanair kondigde al juridische stappen aan.

Ryanair dreigt wel vaker met geschrapte routes bij belastingverhogingen. Vorige week kwam O’Leary naar Brussel om te klagen over verhoogde kosten en taksen. De maatschappij zal twee op Zaventem gebaseerde vliegtuigen tijdens het winterseizoen weghalen.