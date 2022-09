Ysaline Bonaventure en Magali Kempen stoot door naar achtste finales in Le Neubourg en neemt het daarin op tegen Magali Kempen

Ysaline Bonaventure (WTA-145) zich voor de achtste finales van het ITF-toernooi in het Franse Le Neubourg (80.0000 dollar) geplaatst. Ook Magali Kempen plaatste zich vlot voor de volgende ronde. Kempen kende weinig problemen met de Oekraïense Kolb en won in twee sets.

De 28-jarige Ysaline Bonaventure, achtste reekshoofd op het hardcourt in Normandië, nam in amper 53 minuten met tweemaal 6-1 de maat van de Franse teenager (18) Océane Babel (WTA-460). De Russische Kristina Dmitruk (WTA-303) is haar volgende tegenstandster.

Ook Magali Kempen plaatse zich voor de volgende ronde door de Oekraïense Nadiya Kolb (WTA-536) met 6-4 en 6-3 te verslaan en wacht de winnares van het duel tussen de Françaises Clara Burel (WTA-103) en Elsa Jacquemot (WTA-188) op.

In de tweede ronde van het dubbelspel (kwartfinales) staan Bonaventure en Kempen tegenover elkaar. Aan de zijde van de Française Audrey Albie versloeg Kempen het Franse duo Marine Szostak en Alice Tubello met 6-7 (3/7), 6--4 en 10-2. Ook Bonaventure heeft met Estelle Cascino een Franse partner. Zij vormen het eerste reekshoofd en waren dankzij die status vrij in de eerste ronde.