Na Boetsja is het opnieuw bang afwachten: wat hebben de Russen met Izjoem gedaan?

Nu de Russen in alle haast zijn teruggetrokken uit Oost-Oekraïense gebieden, wordt de tol en de gruwel van de Russische bezetting duidelijk. In de stad Izjoem zijn zeker duizend burgers omgekomen door geweld, zegt het plaatselijke bestuur. En wie achterblijft, wacht een genadeloos koude winter.

45.000 inwoners telde Izjoem in “normale” tijden. Sinds de oorlog met Rusland zijn het er naar schatting nog 10.000. Nu de Russen er vertrokken zijn, wordt duidelijk wat de maandenlange oorlog met de stad heeft gedaan.

“Op basis van de informatie die we nu hebben, zijn op z’n minst duizend inwoners van de stad om het leven gekomen door militair geweld”, zegt Maxim Strelnikov van het lokale stadsbestuur. “En nog een veelvoud daarvan heeft geleden door gebrekkige medische zorg tijdens de bezetting.”

In de regio Charkov in het oosten van Oekraïne zijn troepen en agenten op pad om de schade op te meten en om onderzoek te doen naar oorlogsmisdaden. Grote stukken van dit gebied waren sinds maart of april bezet. Het Russische leger is hier de afgelopen dagen in allerijl en in opperste chaos vertrokken. Ze deden dat op gestolen fietsen, vermomd als locals, op welke manier dan ook.

Oekraïense militairen verbranden een Russische vlag. — © ZUMA Press

De Oekraïense autoriteiten die mogelijke oorlogsmisdaden onderzoeken, weten intussen waarnaar ze moeten zoeken. De herinnering aan wat er ten noorden van Kiev werd ontdekt in april, toen de Russen zich daar terugtrokken, is nog vers. In Boetsja werden honderden lijken gevonden en massagraven ontdekt.

Nu is het opnieuw bang afwachten welke gruwel zal worden aangetroffen. In Zaliznychne kwam een groep onderzoekers bij Maria Grygorova terecht. Aan de BBC vertelde ze dat ze haar buur Konstantin en zijn vriend had moeten begraven, in februari, tijdens de eerste dagen van de bezetting. “Ik had gezien dat de deur al een paar dagen op een kier stond. Toen ik binnen keek, zag ik ze liggen met twee schotwonden in hun voorhoofd.”

De verwachting is dat de komende tijd uit meer plaatsen in de regio Charkov berichten zullen binnensijpelen over oorlogsgruwel.

Een koppel wandelt langs de vernieling in Izjoem. Zeker 1.000 burgers zouden omgekomen zijn. — © AFP

In Zaliznychne en andere dorpjes maken ze zich op voor het nieuwe “normaal”. Ze kunnen weer slapen in slaapkamers in plaats van in schuilkelders. Veel mensen proberen familieleden te vinden die ze maanden niet meer hebben gezien.

“Ik ben bang dat de Russen terugkomen”, zegt de 75-jarige Tamara Kozinska aan de Amerikaanse krant Washington Post. “En ik ben bang voor de winter die komt.”

80 procent van de infrastructuur in de stad Izjoem is verwoest. En de woningen die er nog staan, hebben vaak geen verwarming meer.