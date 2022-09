Aandeelhouders van Twitter stemmen voor overname door Elon Musk

Zoals verwacht hebben de aandeelhouders van Twitter voor de overname van het bedrijf door miljardair Elon Musk gestemd. Musk bood in april 54,20 dollar per aandeel, maar wil zich nog uit de deal terugtrekken.

Twitter wil dat de verkoop doorgaat zoals gepland en de aandeelhouders zetten daarvoor ook het licht op groen. In oktober zal een rechtbank zich over de zaak buigen. Musk meent dat hij misleid werd over het aantal echte gebruikers van Twitter.

Het aandeel van Twitter koerst momenteel rond 42 dollar, ver onder het bod van Musk.