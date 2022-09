“Die reis met 500 fans was in mum van tijd uitverkocht”: fanreis met BV’s opnieuw enorm populair

Naar Corfu met de cast van ‘Thuis’? Cocktails drinken met charmezangers aan de Spaanse of Turkse kust? Bekende koppen trekken massaal weer op fanreis, na twee jaar aan de haard. Willy Sommers (70) gidst zijn volgers het verst, tot in Abu Dhabi en Dubai. Maar ook dichterbij blijft het ‘booming business’. “De interesse is enorm. Een reis voor 500 fans was in een mum van tijd uitverkocht.”