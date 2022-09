VOX Pelt maakt de kloof tussen onderwijs en het werkveld kleiner

Op 12 september stapten de leerlingen van 5 en 6 Verzorging in een nieuw project. Een nieuwe samenwerking tussen VOX Pelt en WZC Immaculata (Integro) ging van start.

Elke maandag volgen deze leerlingen de lessen verzorging, opvoedkunde en huishoudkunde in wwonzorgcentrum Immaculata. De aangebrachte leerstof kan op die manier onmiddellijk op de werkvloer ingeoefend en toegepast worden.De leerlingen werden feestelijk onthaald door mevr. Anthonis (directeur Vox), mevr. Smeyers (TAC Vox) en dhr. Claes (campusdirecteur WZC Immaculata) en ontvingen een goodiebag. Het hartelijke welkom zorgde ervoor dat de leerlingen zich onmiddellijk thuis voelden in hun eigen lokaal in het woonzorgcentrum. Ze kijken er naar uit om de brug tussen onderwijs en werkveld op deze manier te verkleinen.