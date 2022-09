10 tips voor een veiliger huis voor uw kinderen

Genk / Genk

Zet uw kop koffie in het midden van de tafel of laat de steel van een pan niet uitsteken op het fornuis. Een tocht door het Reuzenhuis, waar alles drie keer is uitvergroot, toont welke gevaren uw kind thuis loopt. Voor het eerst staat het Reuzenhuis in Limburg, in Genk.

“Met enkele simpele tips kan u uw huis een stuk veiliger maken voor uw kinderen”, zegt Erik Boon van de Gezinsbond. Hieronder zetten we er tien op een rijtje: