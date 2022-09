“Collaborateurs” ontvluchten Charkov, maar mogen Rusland niet binnen

Het Oekraïense leger rukt op in het oosten van het land en slaagde er al in om gebieden te heroveren op de Russen. In verschillende dorpen en steden werd de Oekraïense vlag opnieuw gehesen, de Russische vaandel wordt vertrappeld, verbrand of in stukken gescheurd. Honderden Oekraïners die verdacht worden van collaboratie met Rusland tijdens de bezetting van Charkov zijn de Oekraïense stad de afgelopen dagen ontvlucht, uit vrees voor represailles van het Oekraïense leger. Maar Rusland laat hem niet zomaar de grens oversteken, met kilometers lange files als gevolg.