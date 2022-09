UCLL-studenten betalen komend academiejaar hogere prijs voor Alma-maaltijden

Hoger onderwijsinstellingen in Leuven kunnen investeren in Alma, om zo te zorgen dat hun studenten er goedkoper eten. De UCLL zet die investering nu stop, waardoor studenten een hogere prijs zullen moeten betalen. UCLL-studenten blijven wel nog steeds welkom in de Alma-restaurants.

“We moeten slim kijken waar onze middelen naartoe gaan”, zegt Manûshân Nesari, teamcoördinator van UCLL Studentenvoorzieningen, aan Veto. “We hebben immers op andere vlakken ook duidelijke noden, bijvoorbeeld wat mentaal welbevinden betreft.”

Afgelopen academiejaar bedroeg het verschil tussen een gesubsidieerde en een niet-gesubsidieerde maaltijd ongeveer vijf euro. Het is nog niet duidelijk wat het verschil in prijzen volgend academiejaar gaat zijn.

UCLL heeft op haar Leuvense campussen, zoals die in Gasthuisberg, ook eigen studentenrestaurants. De hogeschool onderzoekt of ze dat eigen aanbod kan uitbreiden.