Kazachstan overweegt hoofdstad opnieuw oorspronkelijke naam te geven

De Kazachse autoriteiten denken eraan hun hoofdstad opnieuw ‘Astana’ dopen. In 2019 veranderde Astana in Noer-Soeltan, de voornaam van voormalig president Noersoeltan Nazarbajev. De naamsverandering is een nieuw teken dat de huidige regering afstand wil nemen van het beleid van de voormalige president.

Een woordvoerder van de president laat weten dat de naamsverandering enkel zal gebeuren voor de hoofdstad en dat andere dingen die naar de voormalige president werden vernoemd hun naam moeten behouden. Hij verwijst naar de belangrijke rol die Nazarbajev speelde in het versterken van de moderne staat die Kazachstan nu is.

Dinsdag was eveneens de eerste dag van het bezoek van Paus Franciscus aan Kazachstan. Hij prees de sterke punten van het land, dat hij een “land van ontmoeting tussen vele etnische groepen” noemde, op het “kruispunt van belangrijke geopolitieke knooppunten”, en zag het als een “uniek multicultureel laboratorium”.

Franciscus herhaalde de belangrijkste pijlers van zijn pontificaat en prees het afzweren van kernwapens in Kazachstan, zijn energie- en milieubeleid gericht op decarbonisatie, de interreligieuze dialoog en de bevestiging van de waarde van het menselijk leven door de afschaffing van de doodstraf, uitgevaardigd in januari 2021.

Hij verwees ook naar het democratiseringsproces gericht op het versterken van de bevoegdheden van het parlement en de lokale autoriteiten.

President Kassim JomartTokajev, die in 2019 aan de macht kwam, heeft een reeks hervormingen doorgevoerd en voorgesteld om in de herfst vervroegde presidentsverkiezingen te houden. Mensenrechtenverdedigers blijven echter de repressie van elke echte oppositie in Kazachstan en het autoritarisme van de macht aan de kaak stellen. Volgens de paus, die ook verwees naar de dodelijke rellen die het land in januari schokten, vormen de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld en de strijd tegen corruptie “het meest effectieve antwoord op mogelijk extremisme”.