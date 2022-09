Italiaanse extreemrechtse partij spreekt zicht uit tegen adoptie door homokoppels: “Kinderen die reeds pech hebben, moeten het beste krijgen”

Nauwelijks twee weken voor de parlementsverkiezingen in Italië heeft de extreemrechtse kandidaat-premier Giorgia Meloni zich uitgesproken tegen het adopteren van kinderen door homoseksuele stellen.

De leider van de partij Broeders van Italië zei te geloven “dat kinderen die reeds pech hebben het beste moeten krijgen.” Dat “betekent een vader en moeder hebben, stabiliteit in de relatie, wat onze wet voorschrijft”.

Haar uitlatingen leidden tot een aanvaring met de sociaaldemocratische ex-premier Enrico Letta volgens wie kinderen bovenal liefde nodig hebben. “Liefde speelt hier geen rol”, was het antwoord van Meloni. “De staat standardiseert liefde niet.”

in Italië mogen lesbische en homoparen geen kinderen adopteren. Wel is het mogelijk voor een van de partners in zo’n relatie het biologische kind van de andere partner te adopteren.