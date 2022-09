500 wereldleiders uitgenodigd voor begrafenis Queen, maar deze drie landen mogen niet komen

Ongeveer 500 wereldleiders hebben een uitnodiging gekregen voor de begrafenis van de Britse koningin Elizabeth II. Slechts drie landen zijn maandag helemaal niet welkom in Londen: Rusland, Wit-Rusland en Myanmar. Dat bevestigen bronnen binnen de Britse regering aan de krant The Independent.

Vertegenwoordigers van Rusland – met name president Poetin – zijn uiteraard niet welkom omwille van de oorlog in Oekraïne, en ook de Wit-Russische leiders zijn wegens hun rol in dat conflict niet uitgenodigd. Myanmar – nochtans een voormalige Britse kolonie – wordt dan weer bestuurd door een militaire junta die in februari 2021 de macht greep, het land wordt sindsdien beschouwd als een paria in de diplomatieke wereld.

Iran zou bijvoorbeeld wel een uitnodiging hebben gekregen van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken, al zou het enkel om de ambassadeur van het land gaan.

In totaal worden er 500 buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders verwacht, wat van de begrafenis van de Queen de grootste diplomatieke bijeenkomst in decennia zou maken. Voor België zullen koning Filip en koningin Mathilde aanwezig zijn.