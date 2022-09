Franse president Macron wil groot debat over euthanasie openen via burgerplatform

De Franse president Emmanuel Macron wil een breed debat op gang brengen over het gevoelige onderwerp euthanasie. Een burgerplatform zal zich vanaf oktober over de kwestie buigen, zo heeft het Elysée dinsdag bekendgemaakt. De resultaten van de dialoog zouden in maart beschikbaar moeten zijn. Eventuele wetswijzigingen zouden dan voor eind volgend jaar zijn.

In Frankrijk is actieve euthanasie, of het toedienen van een dodelijk middel aan iemand verboden. Passieve euthanasie door het uitschakelen van machines en indirecte euthanasie, waarbij sterke medicatie de pijn verlicht en als neveneffect heeft dat het sterven wordt versneld, zijn toegestaan.

De Franse Raad voor Ethiek schreef dat een ethische toepassing van actieve euthanasie onder bepaalde strikte voorwaarden wel denkbaar is. Zo zouden alleen terminaal zieke volwassenen die lichamelijk of geestelijk lijden dat niet kan worden verlicht en wier ziekte op middellange termijn levensbedreigend is, wel in aanmerking komen.

Het onderwerp is nogal controversieel in Frankrijk. Meerdere keren hebben gevallen van ernstig zieke mensen die wilden sterven of wier dood het onderwerp was van jarenlang getouwtrek, tot verhitte debatten in de samenleving geleid. Tegelijk met de burgerdialoog wil de regering nu ook opnieuw met leden van de parlementaire kamers over euthanasie praten.