Wat leert de affaire van kersvers premier Liz Truss ons over de slaagkansen van een relatie na overspel?

Een week geleden werd ze uitgeroepen tot premier van het Verenigd Koninkrijk en daarmee stond Liz Truss plots in het middelpunt van de belangstelling. Hoewel ze al sinds 1998 een politieke carrière ambieert en sinds 2010 actief betrokken is in de Britse politiek, verwierf ze nu pas internationale bekendheid. En dat zal ze geweten hebben, want prompt werd ook een liefdesaffaire van zestien jaar geleden van onder het stof gehaald.