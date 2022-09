Geld buitgemaakt bij inbraak in Scoutsrally

Maandagnamiddag is een inbraak vastgesteld in het horecagedeelte en de aanpalende conciërgewoning van de Scoutsrally in Neerpelt. Er werd een som geld buit gemaakt.

De inbraak gebeurde bij op een moment dat de conciërge niet aanwezig was. Buiten werd een stroomkabel van een automatisch verlichting doorgeknipt. De dader of daders drongen binnen in de conciërgewoning en in de administratieve ruimte van het horecagedeelte waar een som geld werd meegenomen. Vermoedelijk zijn ze vervolgens op de vlucht geslagen voor het alarm. Bij het binnendringen werden enkele ramen en een deur geforceerd. De politie HANO is een onderzoek gestart. (gvb)