Valentin Madouas wint overtuigend eerste etappe in de Ronde van Luxemburg

Valentin Madouas heeft de openingsetappe van de Ronde van Luxemburg op zijn naam geschreven. De 26-jarige Fransman van Groupama-FDJ sprong na een lastige etappe weg in de laatste kilometers en hield enkele seconden overschot. Madouas is meteen ook de eerste leider in Luxemburg.

Na drie weken spektakel in de Ronde van Spanje, trok het peloton vandaag naar Luxemburg voor de start van de Ronde van Luxemburg. Met Matteo Trentin, Valentin Madouas, Hugo Hofstetter en Mattias Skjelmose stonden er heel wat mooie namen aan de start. Ook Quick Step- Alpha Vinyl verscheen met een sterke ploeg aan de start. Florian Sénéchal, Davide Ballerini en Jannik Steimle moesten de blauwe brigade succes brengen.

Met de eerste etappe in Luxemburg-stad kregen de renners meteen een zware rit op het menu. Met vier gecategoriseerde klimmen was het meteen zaak voor de mannen met klassementsambities om hun kaarten op tafel te leggen.

Gil Gelders had ook zin om zich te tonen in Luxemburg. Onze landgenoot van Bingoal-Pauwels Sauzen koos voor de vroege vlucht en kreeg met Viberg Søgaard, Eg, Sexton en Wolf nog vier metgezellen met zich mee. Een sprookje zat er weliswaar niet in voor de vluchters. Het vijftal werd vrij snel gegrepen waarna onder meer Kévin Geniets ten aanval trok. Toen ook die gegrepen werd, lag ploegmaat Valentin Madouas op vinkentouw om een aanval te plaatsen.

De Fransman had zijn zinnen gezet op de ritzege en sprong enkele kilometers voor de finish weg uit het peloton. Solo reed Madouas steeds verder weg. In de achtervolging probeerden Dorian Godon en Sjoerd Bax de Fransman nog te terug te halen, maar Madouas bleef voorop en mocht zo het zegegebaar maken. Voor Madouas is het zijn tweede zege van het seizoen, de vierde in zijn carrière.

Morgen staat er opnieuw een stevige etappe op het programma. De renners moeten dan richting Junglinster161,8 kilometer afleggen, met onderweg een aantal kuitenbijters. Op vier kilometer van de finish ligt nog een klimmetje van een kilometer die wel eens voor de beslissing kan zorgen. Al lijkt het dat de sprinters morgen aan zet zijn.