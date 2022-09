Begrafenis Queen Elizabeth wordt rechtstreeks uitgezonden op Eén

De begrafenis van de Queen in Westminster Abbey wordt op maandag 19 september vanaf 10 uur rechtstreeks uitgezonden op VRT NWS, Eén, Radio 1 en VRT MAX. Dat meldt de openbare omroep. Host van het verslag over de rouwstoet, de aankomst van de genodigden en de uitvaart is Annelies Van Herck.

Radio 1 volgt de voorbereidingen in De ochtend, in de nieuwsbulletins en met extra nieuwsflitsen tussendoor van ter plaatse. Vanaf 12 uur brengen reporters in Londen verslag uit van de begrafenis en leveren experts in de studio commentaar bij het verloop ervan.

Extra op Eén: ‘A Tribute to our Majesty the Queen’ op woensdag 14 september

De geplande ‘Pano’-aflevering van woensdag verschuift naar volgende week en de herhaling van ‘De repair shop’ naar woensdagmiddag om 14.20 uur. In plaats daarvan zendt Eén van 21.30 uur tot 23.05 uur de gloednieuwe BBC-documentaire ‘A Tribute to her Majesty the Queen’ uit, een terugblik op het leven van koningin Elizabeth en haar lange regeerperiode aan de hand van archiefbeelden en interviews.