Evy Gruyaert voelde zich lang niet goed, maar vond de tools naar geluk: “Ik wil anderen die zoektocht helpen besparen”

Het is niet omdat je op tv komt, dat je alles voor mekaar hebt. Evy Gruyaert (43) kan het weten. Op tv en radio schitterde de presentatrice, maar vanbinnen voelde ze zich geregeld miserabel. “Ik stond soms met krampen van de stress op het podium.” Ze ging dieper graven om zich beter te voelen, met succes. Om anderen te helpen bij die zoektocht deelt ze haar ervaringen en tips nu in Start to feel great. “Met het juiste duwtje in de rug is een positieve mindset voor iedereen weggelegd.”