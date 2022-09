Oef! De nachtmerrie is voorbij. Johan Daumerie, de 50-jarige Belg die twee jaar heeft vastgezeten in Dubai, is dinsdagmiddag geland op Zaventem. Tevreden. Maar toch ook een beetje triest over al het onrecht wat hem is aangedaan en omdat veel anderen in dezelfde situatie ginder zijn achtergebleven. “Voor hen ga ik mij blijven inzetten”, zegt hij.