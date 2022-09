Zizou Bergs verliest eerste Davis Cup-duel tegen Australië, straks komt David Goffin in actie

Zizou Bergs (ATP 134) is er niet in geslaagd ons land op voorsprong te zetten in de groepsfase van de Davis Cup Finals tegen Australië. Onze landgenoot verloor de eerste set met 4-6 van Jason Kubler (ATP 97), maar zette die scheve situatie nadien recht. In de derde en beslissende set trok Kubler aan het langste eind: 3-6.

Na de kwalificatie begin maart tegen Finland lootte ons land met Duitsland, Frankrijk en Australië drie sterke landen in de groepsfase. Geen sinecure, maar toch lagen er kansen voor onze landgenoten. Bij de Duitsers ontbrak nog steeds hun troefkaart Alexander Zverev, die blesseerde zich op Roland Garros tegen Rafael Nadal. Ook Australië en Frankrijk misten in deze poulefase Nick Kyrgios en Gael Monfils.

Zizou Bergs (ATP 134) kreeg van bondscoach Johan Van Herck de eer om als eerste te beginnen aan de clash met Australië. Bergs kreeg Jason Kubler (ATP 97) tegenover zich. Bergs en Kubler gaven mekaar geen duimbreed toe in de eerste set. Bij 4-4 ging de Australiër dan toch een keertje door de opslag van Bergs, die die scheve situatie niet meer rechtgetrokken kreeg: 6-4.

Hoe moeilijk het in de eerste set was om breakpunten te verzilveren, hoe makkelijk het ging in set twee. Bergs ging bij de eerste mogelijkheid meteen door de opslag van Kubler en liet daarna bij momenten vlagen van zijn beste tennis zien. Bergs won de tweede set makkelijk met 1-6.

Kubler herstelde het evenwicht in de derde set. De Australiër dwong Bergs in het defensief en rondde bijna elk foutje af. Bij 3-5 kreeg Kubler ook twee kansen om de wedstrijd te beslissen, twee keer bleef Bergs kalm en kon hij een nederlaag voorkomen. Een derde matchpunt werd er jammer genoeg teveel aan voor onze landgenoot. België start zo meteen met een nederlaag aan zijn groepsfase. Straks krijgt David Goffin wel de kans om de bordjes terug in evenwicht te hangen. Goffin neemt het op tegen Alex De Minaur