“Goedkeuring van Chinees vliegtuig dat moet concurreren met Airbus en Boeing op til”

Volgens de berichten zou het zogenoemde luchtwaardigheidscertificaat voor de C919 mogelijk op 19 september worden afgeleverd. Eerder was op de website Flightradar24, waarop vliegtuigen wereldwijd worden gevolgd, te zien dat twee C919’s dinsdag voor het eerst op de belangrijkste luchthaven van Peking landden. Ze werden begeleid door een derde vliegtuig, een ARJ-21, een ook door Comac (Commercial Aircraft Corporation of China) ontwikkeld regionaal vliegtuig dat al commercieel in dienst is.

Met een luchtwaardigheidscertificaat op zak zou de C919 ook met commerciële vluchten kunnen beginnen. De verwachting is dat de Chinese luchtvaartmaatschappij China Eastern Airlines de eerste gebruiker wordt.

De C919 is het eerste door China zelf ontwikkelde grote passagiersvliegtuig. Het is een toestel met één gangpad, dat in dezelfde categorie zit als de A320-reeks van de Europese vliegtuigbouwer Airbus en de 737-serie van het Amerikaanse Boeing. Airbus en Boeing hebben op de markt van vliegtuigen vanaf 100 zitplaatsen nagenoeg een duopolie.

Comac startte de ontwikkeling van de C919 in 2008 en in 2017 vond de allereerste testvlucht plaats. Maar de vliegtuigbouwer miste een eerdere deadline om eind 2021 de eerste C919 af te leveren.