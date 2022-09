Wetstraat krijgt wellicht tweerichtingsfietspad, afgescheiden van auto’s en voetgangers

De minister herinnerde eraan dat de Wetstraat een van de meest gebruikte fietsassen is in het Brussels Gewest. Ook het aantal voetgangers is hoog, waardoor de nood hoog was voor bredere voet- en fietspaden. Daarom werd een testopstelling uitgewerkt.

De test leert dat de impact van het fietspad positief is voor fietsers en voetgangers, terwijl de doorlooptijd voor het gemotoriseerd vervoer slechts licht is gestegen tussen het Jubelpark en Kunst-Wet na het terugbrengen van het aantal rijstroken van vier naar drie.

Het aantal fietsers steeg in juni van dit jaar tot ruim 200.000, een stijging ten opzichte van juni 2021 met 61,5% op de noordzijde en met 70,3% op de zuidzijde van de Wetstraat. Zo bleek uit tellingen aan beide kanten van de weg. “We hebben vastgesteld dat een meerderheid van de fietsers de zuidzijde van de Wetstraat (bergaf) gebruikt. Dat versterkt onze keuze om de zuidzijde te herinrichten”, aldus Van den Brandt.

Van de drie scenario’s die bestudeerd en voorgelegd werden aan de gemeenten en de begeleidingscomité, wordt wellicht gekozen voor een tweerichtingsfietspad, gescheiden van het verkeer en de voetgangers, stelde de minister. Zo wordt de huidige toestand bestendigd en verbeterd, waarbij bijzondere aandacht gaat naar het voorkomen van ongevallen met links afslaande auto’s. Een en ander kan nog evolueren met in de toekomst nog twee rijstroken.

Voor het gemotoriseerd vervoer bleek op basis van gegevens van TomTom op dinsdagen en donderdagen in maart 2019 en 2022 dat de doorlooptijd in de ochtendspits met één minuut steeg en in de avondspits met twee minuten. De stedenbouwkundige aanvraag wordt eind dit jaar ingediend. De minister hoopt dat de werken in 2024 kunnen starten, zei ze dinsdag nog.