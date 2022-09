Matthias Diependaele over energiemaatregelen: “We mogen ogen ook niet sluiten voor begroting”

Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele vindt dat Vlaanderen “gerichte maatregelen” moet nemen om gezinnen en bedrijven door de energiecrisis te loodsen. Maar de N-VA-minister wil daarbij de begroting niet uit het oog verliezen. Negeer je die begroting, dan krijg je volgens Diependaele situaties als in Wallonië. “Die krijgen financieringsproblemen. Daar heeft een bank schrik om te lenen aan de overheid. Doet dat geen belletje rinkelen genaamd Griekenland?”, aldus Diependaele woensdag in het Vlaams Parlement.

De Vlaamse regering buigt zich woensdag op een extra ministerraad over de energiecrisis en mogelijke bijkomende maatregelen. De vraag is of de regering-Jambon al voor de Septemberverklaring van 26 juni knopen zal doorhakken en of er naast specifieke energiemaatregelen ook al versneld een akkoord kan gevonden worden over andere maatregelen, bijvoorbeeld de indexering van het Groeipakket. Andere vraag is hoeveel budget Vlaanderen kan en wil vrijmaken om de nieuwe crisis het hoofd te bieden. Met de inflatiebonus droomde de Vlaamse regering ervan om versneld aan te knopen met een begrotingsevenwicht, maar dat was buiten de energiecrisis gerekend.

Volgens Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele moet Vlaanderen “gerichte maatregelen” nemen, specifiek gericht op “mensen en bedrijven die het nodig hebben”. Maar de budgettaire teugels laten vieren, is volgens de N-VA-minister geen goed idee. Diependaele wijst erop dat Vlaanderen nog altijd schulden opbouwt en dat die schuldenberg de voorbije drie jaar al verdubbeld is.

“We mogen de ogen niet sluiten voor een begroting die nog altijd niet op het spoor zit. We gaan in de goede richting dankzij de maatregelen die we genomen hebben en zeker niet alleen dankzij de inflatie. We hebben vorig jaar een miljard uit de begroting gehaald. Dat is de grote reden waarom we opnieuw richting evenwicht gaan”, aldus Diependaele.

Terwijl Vlaanderen de begroting in de gaten blijft houden, heeft Wallonië dat volgens Diependaele niet gedaan. “Die krijgen financieringsproblemen. Stel u voor dat een bank schrik heeft om aan een overheid te lenen uit vrees voor hun rating. Doet dat geen belletje rinkelen genaamd Griekenland?”, aldus Diependaele, verwijzend naar het bericht dat Belfius zijn contract met het Waals gewest maar met maximaal twee jaar wil verlengen, onder meer omdat de bank geen goed oog heeft op de financiële toestand van Wallonië.