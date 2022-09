Ruzie loopt uit de hand: man wordt zeven uur lang vastgehouden en geslagen en beschoten

Poging tot doodslag: man werd 7 uur lang geslagen in appartement aan station in Zichem. — © ROBtv

Het parket van Leuven is een gerechtelijk onderzoek gestart naar een zwaar gewelddadig incident in Scherpenheuvel-Zichem. Een 52-jarige man zou vrijdag zeven uur lang vastgehouden zijn in een appartement, en daar ook geslagen en beschoten zijn.

Het 52-jarig slachtoffer verkeerde in levensgevaar toen hij afgelopen vrijdag naar het ziekenhuis in Geel gebracht werd. Hij had zware verwondingen aan zijn hoofd en borst. Intussen is zijn medische toestand stabiel. “De man gaf aan dat hij de dag voordien naar een appartement in Scherpenheuvel-Zichem was geweest en daar 7 uur lang was geslagen”, klinkt het bij het Leuvense parket. “Het slachtoffer kon uiteindelijk ontsnappen, maar werd in zijn vlucht beschoten met rubberen projectielen. Een van die projectielen zat nog in zijn borst.”

De politie kon het appartement waar de feiten zich hadden afgespeeld lokaliseren. Ze identificeerden ook twee verdachten. “Beiden werden aangetroffen op het adres van de feiten en werden gearresteerd”, klinkt het. Het parket stuurde het afstappingsteam en het lab van de federale gerechtelijke politie ter plaatse voor sporenonderzoek. Ook de wetsdokter werd aangesteld.

Spullen meegenomen

“De eerste verdachte, een man van 32 jaar oud uit Aarschot, gaf de feiten gedeeltelijk toe. Hij gaf aan dat er ruzie was ontstaan over spullen van hem die het slachtoffer zou meegenomen hebben. Die ruzie zou dan uit de hand gelopen zijn. De verdachte gaf toe enkele slagen gegeven te hebben aan het slachtoffer. Uiteindelijk gaf hij ook toe geschoten te hebben op het slachtoffer toen deze in de zetel zat”, aldus het parket.

De tweede verdachte, een 29-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem, verklaarde dat de eerste verdachte verantwoordelijk was voor de slagen en de schoten. Hij gaf wel toe geen hulp geboden te hebben aan het slachtoffer. “Hij heeft naar eigen zeggen wel proberen bemiddelen”, klinkt het. Hij gaf toe dat het slachtoffer zwaar toegetakeld was.

Poging tot doodslag

Het parket van Leuven vorderde de onderzoeksrechter voor poging tot doodslag en schuldig verzuim. De onderzoeksrechter heeft de 32-jarige verdachte aangehouden op verdenking van opzettelijke slagen met werkonbekwaamheid tot gevolg. Hij moet dinsdag verschijnen voor de raadkamer. De tweede verdachte mocht beschikken. Het onderzoek wordt nog verder gezet.