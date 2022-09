Ze moesten hem vragen om alstublieft trager te rijden: hoe Remco Evenepoel zich liet opmerken tijdens zijn juniorenjaren

Lukt het niet als voetballer, dan maar als wielrenner. In april 2017 rijdt Remco Evenepoel zijn eerste wedstrijdje als junior. Minder dan anderhalf jaar later is hij Europees- en wereldkampioen. Daartussen: achttien maanden waarin hij bijna wekelijks de koerswereld verbaast en de grootste manager uit het wielrennen verleidt.