Michel Dylst en vrouw blijven in de cel voor verduistering van gelden ex-mijnwerkers

Michel Dylst en zijn vrouw blijven in de cel op verdenking van het verduisteren van om en bij een miljoen euro van de vzw KS Vriendengroep. De aanhouding werd dinsdag door de raadkamer bevestigd.

De voorzitter van de vereniging die strijdt voor de rechten en pensioenen van ex-mijnwerkers werd vorige week samen met zijn vrouw opgepakt op verdenking van het systematisch versluizen van gelden bestemd voor de vzw. Een bedrag van om en bij de miljoen euro wordt genoemd. Een som bij elkaar gespaard dankzij de giften en lidgelden van duizenden vroegere kompels. De fraude kwam uit na een melding van het CFI. Zij zijn de financiële waakhond en spitsen zich toe op het opsporen van witwaspraktijken.

Dylst en zijn partner zouden het geld verduisterd en gespendeerd hebben aan private doeleinden. In het entourage van het koppel valt nu al dagenlang op te tekenen dat “Michel Dylst vergiftigd, gemolesteerd en bedreigd werd door de Bulgaarse en Hongaarse maffia”. Als er geld verdwenen is ging dit volgens zijn aanhangers naar het betalen van de maffia. Om zo de dreigementen te stoppen.

Het parket van Limburg liet maandagavond al verstaan dat volgens “de huidige stand in het onderzoek niets wijst in de richting van afpersing van de voorzitter die vastzit”. Er lopen bij het parket Limburg ook geen onderzoeken naar bedreigingen of slagen naar die persoon toe. ppn