Hij heeft negen caps voor de nationale ploeg van Mauritanië, maar staat dit seizoen onder de lat bij… derdeprovincialer Turkse FC. Ahmed Belkheir (29) werd door de Beringse club ‘ontdekt’ in het asielcentrum van Leopoldsburg. “Ik heb nog in Camp Nou gespeeld, maar de kolonel gunde me geen transfer en gooide me zelfs in de cel.”