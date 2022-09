Zeiljacht van Jacques Brel krijgt stukje van WTC-torens als symbool voor vrede

Het zeiljacht van Jacques Brel Askoy II heeft dinsdag een stukje van het World Trade Center in New York gekregen. Het stukje staal wordt verwerkt in het stuurhuis, als symbool van vrede. Voor de laatste fase van de renovatie van het jacht voorziet de Vlaamse regering bovendien een premie.

De restauratie van het zeiljacht van Jacques Brel loopt stilaan op z’n einde. De laatste renovatiefase gaat van start om de boot vaarklaar te maken. Daarvoor voorziet de Vlaamse regering een premie van een kleine 200.000 euro. Het jacht is dan ook erkend als varend erfgoed.

Minister Matthias Diependaele bracht dinsdag een bezoek aan het jacht. Daar werd ook het stukje staal uit het World Trade Center uit New York onthuld. Dat stuk wordt verwerkt in het stuurhuis van de boot. “Er is vijftien jaar gewerkt aan het schip. De weg die de Askoy afgelegd heeft, is indrukwekkend. Dit is een goed voorbeeld van hoe erfgoed een verhaal in zich draagt. Naast het schip geweest te zijn van Jacques Brel, is het nu ook een symbool voor vrede. Dat is zeker vandaag dubbel zo belangrijk.”

Tegen 8 april 2023, de verjaardag van Jacques Brel, zou het schip volledig klaar moeten zijn.