GEMEENTERAAD. Kerkhof van Bree wordt parkbegraafplaats: 1.018 graven verwijderd

Bree

Kerkhof centrum: Het lastenboek voor de heraanleg van het kerkhof Bree-centrum langs de Witte Torenstraat werd goedgekeurd. “Een gespecialiseerde aannemer heeft 1.018 graven -waarvan de concessie niet verlengd werd - ontgraven”, aldus schepen van Erfgoed Rudi Cober (N-VA): “De stoffelijke resten werden samen herbegraven in een zogenaamd ‘knekelgraf’. Daarbij voorzien we een herdenkingswand. 580 graven omringen het knekelgraf. Het gaat daarbij vooral om graven die deel uitmaken van ons erfgoed en de graven waarvan de concessie gewoon verlengd werd. Het kerkhof wordt nu omgevormd tot een parkbegraafplaats met veel groen en rustgevende elementen. Er komt ook een wandeldoorgang naar het aanpalend Michielspark: het groen woonpark tussen de Witte Torenstraat, Toleikstraat en Malta. We houden rekening met winterse weersomstandigheden, maar volgend voorjaar zou deze hele operatie toch afgerond moeten zijn.”

Smart City: De stad Bree neemt deel aan het aanbod ‘C-smart’ van de intergemeentelijke dienstverlenende vereniging Cipal en wordt zo ook een ‘Smart City’. Burgemeester Liesbeth Van der Auwera (cd&v): “Hiervoor gaan we over meer moderne technologieën, IT-infrastructuur en softwaretoepassingen beschikken. Dat stelt ons dan weer in staat om efficiënter en kostenbesparend te werken. Een simpel voorbeeld: de bestaande cadeaubonnen van de stad kunnen digitaal aangeboden worden.”

Witte Torenwal: De eerste plannen voor de herinrichting van de Witte Torenwal en de Kruittorenwal werden voorgesteld aan de bevolking. “Ons voorstel om een aparte in- en uitgang te maken voor de ondergrondse parkeergarage De Augustijner viel in goede aarde”, aldus schepen van Openbare Werken Rudi Cober (N-VA). “Het studiebureau neemt nog een aantal opmerkingen van buurtbewoners onder de loep.”