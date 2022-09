Doorbraak in moordonderzoek aan de IJzer? Kruitsporen op handen van schoonvader gevonden

Diksmuide/Koekelare/Nieuwpoort

Er is mogelijk een doorbraak in de onopgeloste moord op motorrijder Ilir S. (28) die in juli doodgeschoten werd aan de IJzer in Diksmuide. Op de handen van enige verdachte schoonvader Stephane V. werden wel degelijk kruitsporen gevonden. Volgens het gerecht een bewijs dat V. minstens aanwezig was toen er twaalf keer op S. gevuurd werd. Desondanks blijft V. ontkennen. “We vragen nog bijkomend onderzoek”, zegt zijn advocaat Bram Elyn.