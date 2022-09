‘Opa Sloeber’ die baby door elkaar schudde in probleemcrèche ’t Sloeberhuisje, komt vrij

Roxan V.D., de man die in de Gentse probleemcrèche ’t Sloeberhuisje een baby zo hard door elkaar schudde dat het overleed, komt vrij onder elektronisch toezicht. Ook zijn dochter Davina, die de crèche uitbaatte, krijgt een enkelband. Dat heeft de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) dinsdagnamiddag beslist.

Roxan D.V., ook wel eens opa Sloeber genoemd, werd in februari van dit jaar opgepakt nadat hij een zes maanden oude baby dermate door elkaar zou hebben geschud dat het een zwaar hersentrauma opliep. De man verwittigde de hulpdiensten die meteen onraad roken en de politie contacteerden. De artsen probeerden het kindje nog te redden, maar het meisje overleed uiteindelijk aan haar verwondingen. De crèche in het Oost-Vlaamse Mariakerke werd onmiddellijk gesloten.

Kinderverwaarlozing

Uitbaatster Davina D.V. werd gearresteerd, maar werd enkele dagen later opnieuw vrijgelaten. Begin juni werd ze opnieuw opgepakt en moest ze alsnog naar de gevangenis. Ze werd officieel in verdenking gesteld van kinderverwaarlozing. De speurders stelden zich grote vragen bij de manier waarop de vrouw haar crèche gerund zou hebben. Inspectieverslagen brachten nog een hele reeks onvolmaaktheden aan het licht die verder moesten worden onderzocht.

Na het drama raakte bekend dat de het Agenschap Opgroeien -het nieuwe Kind en Gezin- eerder ook al ernstige klachten binnenkreeg, maar de kinderopvang kon toch openblijven.

Vader en dochter verblijven in de gevangenis van Gent, maar komen nu dus vrij onder elektronisch toezicht na de beslissing van de KI. Tot op vandaag beweert uitbaatster Davina dat ze nooit weet had van fysiek geweld van haar vader naar de kindjes toe. “Ze kent haar vader niet als een gewelddadig persoon”, klinkt het bij haar advocaat Han Vervenne. “Ze heeft hem wel nog niet grondig kunnen spreken. Het blijft voor haar een groot vraagteken wat er gebeurd is.