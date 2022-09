Kijk uit voor de ‘beige vlag’ bij het online daten. Maar wat is dat precies en hoe kan je ze vermijden?

Ben jij zo iemand die het in z’n datingprofiel heeft over korianderhaat, ananas op pizza’s of The Office? Lap, dan heb je het vlaggen. En al helemaal als je drie van zulke cliché items vermeldt. Na de groene, rode, witte en roze vlaggen in datingland is het nu namelijk de beurt aan de beige vlaggen, oftewel indicatoren die zouden verraden dat je té saai, té normaal, té kleurloos bent. Waar komt dat nieuwe label vandaan? En hoe vermijd je dat je het krijgt opgeplakt?