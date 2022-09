IN BEELD. Zee van bloemen, Paddingtonbeertjes en zelfs boterhammen voor de Queen

Een omheind deel van Green Park is vijf dagen na de dood van koningin Elizabeth II zowat herschapen in een zee van bloemen. Ook kaartjes, kindertekeningen en zelfgemaakte schilderijtjes worden achtergelaten. “Thank you, Ma’am”, staat er ontelbare keren te lezen. “We zijn je eeuwig dankbaar voor je levenslange dienst”, “Je was een bron van inspiratie” of “Je bent voor eeuwig in ons hart.”

LEES OOK. Duizenden mensen schuiven hele nacht aan om kist van Queen Elizabeth II te groeten

Opvallend vaak duiken ook Paddingtonbeertjes op in de bloemenzee. De Queen had een bijzondere band met Paddington sinds ze ter ere van haar zeventigste jubileum een filmpje had opgenomen met het wereldberoemde knuffelbeertje. Daarin was te zien hoe ze samen thee dronken in Buckingham Palace. De Queen vertrouwde Paddington toe dat ze net als hij altijd een boterham met marmelade bij zich had voor noodgevallen, in haar handtas. Waarna Paddington afsloot met de woorden: “Thank you, for everything.”

Ook boterhammen worden achtergelaten. — © Sven Dillen

Niet toevallig worden er ook boterhammen achtergelaten in Green Park. De beheerders van de koninklijke parken deden zelfs al een oproep om geen beertjes en boterhammen meer achter te laten maar het gewoon bij bloemen te houden.

© Sven Dillen

© Sven Dillen

© Sven Dillen

© Sven Dillen

© Sven Dillen

© Sven Dillen

© Sven Dillen

© Sven Dillen

jom