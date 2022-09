Experimenteel Club NXT lijdt eerste nederlaag in Youth League: leeftijdsgenoten van FC Porto blijken te sterk

De U19 van Club Brugge verloor dinsdag voor de eerste keer in de Youth League: op het veld FC Porto werd het 2-1. Coach Hayen roteerde, en dat liet zich vooral voor de rust voelen. Een slotoffensief(je) leverde niets meer op. Club deelt de tweede plaats in groep B nu met de Portugezen.

Ook de jonkies van Club Brugge hebben een druk programma: 1B combineren met de Youth League, dat kruipt in de benen. Daarom besloot Nicky Hayen om te roteren bij de leeftijdsgenoten van FC Porto. Sterkhouders als Vermant, Talbi en Sabbe begonnen op de bank. In de spits stond de amper 15-jarige Diawara. Het was dan ook geen verrassing dat de U19 van blauw-zwart onder de indruk was tijdens de openingsfase. Een fysiek sterk Porto rolde over de Bruggelingen, en scoorde in minuut 8 al via Meireles.

Net als bij de grote jongens hebben de Portugezen punten nodig, want de eerste wedstrijd werd verloren van Atlético. Maar na een moeilijk begin kwamen de Bruggelingen langzaam maar zeker in de match. Eerst kon Vanrafelghem een goede bal van Diawara niet afwerken, kort daarna leverde Vanrafelghem wél de assist voor de gelijkmaker van De Roeve. Zonde dat Sem Audoor - broer Lynnt zit vanavond op de bank in het Drakenstadion - nog een domme penaltyfout beging op het halfuur. De strafschop werd omgezet door Fernandes. Op slag van rust mocht Club blij zijn dat het geen 3-1 stond na een kopbal op de paal.

Bijna Ordonez

Werk op de plank na de rust voor NXT, maar opnieuw schoot Porto sterker uit de startblokken. Het noopte Hayen op het halfuur tot een vierdubbele wissel: Vermant, Liam De Smet, Talbi en Spileers mochten opdraven. Ook Engels viel enkele minuten later in. Grote kansen bleven echter uit. Halfweg de tweede helft werd een vrije trap van Talbi goed uit de hoek gehaald door de Portugese doelman, maar daar bleef het lang bij.

Een slotoffensief moest soelaas brengen, net wanneer de regen met bakken uit de hemel viel. Ordonez, waarvoor 4 miljoen betaald werd, lukte bijna de gelijkmaker na een corner. Hij zag zijn schot net over de kruising vallen. Dreigen ging enkel via standaardfases, maar er viel geen appel meer uit de kast voor de blauw-zwarte jonkies. Club NXT deelt na die nederlaag nu de tweede plaats met Porto, terwijl Atlético foutloos blijft in groep B met zes punten. Leverkusen is punteloos laatste. Enkel de groepswinnaar kwalificeert zich rechtstreeks voor de volgende ronde, voor de runner-up volgen barrages.