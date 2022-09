Genoeg van de energiecrisis en andere ellende? Met deze comedyshows blijven glimlachen

Alex breekt uit

Wie wil weten wat je krijgt als je een komiek twee jaar lang opsluit in zijn eigen hoofd, moet naar de nieuwe voorstelling van Alex Agnew: Wake me up when it’s over. De meeste Limburgse locaties doet hij twee keer aan, maar dan is een van de voorstellingen vaak al uitverkocht.(agr)

Wake me up when it’s over, Alex Agnew, op 12 en 13/10 De Zeepziederij Bree, op 19/10 Trixxo Theater Hasselt, op 25 en 26/11 Muze Heusden-Zolder, op 1 en 2/12, op 9 en 10/12 cc Beringen, op 20 en 21/1 cc Maasmechelen, op 18/3 Cultuurhuis Tessenderlo, op 6/5 Den Ichter Oudsbergen, op 12/5 Trixxo Theater Hasselt (extra show) en op 26/5 De Adelberg Lommel. Info: www.alexagnew.be

© RR

Kwestie van smaak

Lukas Lelie, bekend van De Ideale Wereld, wordt blij van eten. Soms stelt hij zich wel eens vragen die zijn eetlust verstoren, maar dat is natuurlijk een kwestie van smaak. Dat is dan meteen ook de titel van zijn nieuwe zaalshow. (agr)

Kwestie van smaak, Lukas Lelie, op 29/10 cc Leopoldsburg, op 17/12 De Bogaard Sint-Truiden, op 21/1 De Plak Diepenbeek, op 16/3 De Velinx Tongeren, op 17/3 De Kimpel Bilzen, op 25/3 Palethe Pelt en op 20/3 De Markthallen Herk-de-Stad. Info: www.lukaslelie.be

© RR

Het binnenste van Bas

Bas Birker is best sympathiek voor een Hollander. Dat zeggen wij niet, dat zegt hij zelf. De Nederlandse stand-upcomedian, die in Antwerpen woont en inmiddels de Belgische nationaliteit heeft, laat ons in zijn nieuwste show in zijn binnenste kijken. We botsen op onhebbelijke eigenschappen, maar er blijkt ook schoonheid te vinden. (agr)

In blijde verachting, Bas Birker, op 22/10 Muze Heusden-Zolder, op 23/11 De Velinx Tongeren, op 2/12 Achterolmen Maaseik, op 9/12 De Kimpel Bilzen, op 15/12 Den Ichter Oudsbergen, op 11/2 De Kroon Bocholt en op 4/3 Palethe Pelt. Info: www.basbirker.be

© TVL-vertellingen

Terug in de tijd

In een decor van verdwenen merknamen gaat Han Solo, het alter ego van Han Coucke, terug naar vroeger. Toen was alles beter, lacht hij. Als een comedian zoiets zegt, weet je dat hij het heel anders kan bedoelen. Eigenlijk gaat het over nu. Recensenten strooiden gul met sterren, er was zelfs iemand die dit zijn beste show tot nu toe noemde. Kritisch en scherp, maar vooral heel grappig. (agr)

Retro, Han Solo, op 11/2 cc Houthalen-Helchteren, op 16/2 C-mine Genk, op 24/3 Muze Heusden-Zolder en op 20/4 De Kimpel Bilzen. Info: www.han-solo.be

© Pieter Verhaeghe

Overspoeld door grappen

Je kent haar van televisieprogramma’s als Geubels en de Belgen en Vlaanderen vakantieland. Maar het hart van Soe Nsuki klopt voor stand-upcomedy. Ze heeft een tweede avondvullende zaalshow klaar. Uit de titel kan je afleiden door je zal overspoeld worden door grappen. Ze heeft het over racisme, maar neemt je ook mee naar de backstage van de tv-wereld. (agr)

Soenami, Soe Nsuki, op 26/3 cc Houthalen-Helchteren en op 24/5 C-mine Genk. Info: www.soensuki.be

© RR

Typisch Chris

Vergeet Greta Thunberg en Anuna De Wever, luister naar de visie op het klimaatprobleem van Kamiel Spiessens (foto). Dertig jaar nadat hij het personage creëerde voor tv kruipt Chris Van den Durpel weer in de huid van de opmerkelijke tuinier, zij het nu in het theater. Natuurlijk kan hij het niet laten ook Jimmy B., Snelle Eddy en Ronny King op te voeren. Typisch! (agr)

Spiessens spijbelt, Chris Van den Durpel, op 15/12 De Bogaard Sint-Truiden, op 31/3 CC Lanaken, op 8/4 Trixxo Theater Hasselt en op 13/5 cc Leopoldsburg. Info: www.comedyshows.be