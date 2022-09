Militaire oefening van Belgisch leger gaat fout: acht paracommando’s gewond, twee van hen lopen breuken op na zware val

Een militaire oefening van het Belgisch leger is maandag verkeerd afgelopen voor enkele militairen. Toen 160 paracommando’s boven het vliegveld in Weelde werden gedropt, haakten enkele parachutes in elkaar. Voor twee militairen waren de gevolgen ernstig: ze vielen hard tegen de grond en liepen breuken en scheuren aan de ligamenten op.