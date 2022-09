Vera Schouppe (59) kwam in een storm terecht toen ze het ja-woord gaf aan boer Charel, bekend door zijn passage bij ‘Jambers’. Een veroordeling in een drugszaak maakte het er niet beter op, maar nu heeft ze haar leven omgegooid. “Ik wil mensen gelukkig maken op de boerderij”, zegt ze aan ‘Dag Allemaal’. “Maar dat is me niet gegund.”