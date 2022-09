Champions League-winnaar Real Madrid maakt ook financieel winst

Real Madrid heeft een sportief zeer succesvol seizoen ook in financieel opzicht positief afgesloten. De Spaanse kampioen en winnaar van de Champions League maakte 13 miljoen euro winst in het seizoen 2021-2022. De inkomsten bedroegen 722 miljoen euro, ruim 10 procent meer dan een jaar eerder toen de coronacrisis op alle voetbalclubs impact had.