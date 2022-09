PSG moet verdediger Presnel Kimpembe zes weken missen

PSG-verdediger Presnel Kimpembe staat zo’n zes weken aan de zijlijn met een hamstringblessure. Dat maakte de Parijse club dinsdag bekend. De 27-jarige verdediger viel zaterdag uit in de competitiewedstrijd tegen Brest (1-0 zege). Hij mist zo ook de Nations League-duels met Frankrijk later deze maand tegen Oostenrijk (22 september) en Denemarken (25 september).

Bondscoach Didier Deschamps zal zich stilaan zorgen beginnen maken. Met Paul Pogba, Karim Benzema en N’Golo Kanté liggen immers nog drie sterkhouders van ‘Les Bleus’ momenteel in de lappenmand. Over iets meer dan twee maanden start het WK in Qatar (20 november-18 december).

PSG speelt woensdag haar tweede duel in de groepsfase van de Champions League, op bezoek bij Maccabi Haifa. Naast Kimpembe ontbreken daar ook doelman Keylor Navas (rugpijn) en Renato Sanches (adductorenblessure).

PSG begon de Champions League vorige week met een zege op Juventus, dankzij twee doelpunten van Kylian Mbappé (2-1).